Roma, El Shaarawy sì, ma solo in prestito: convincere lo Shanghai per guadagnarsi l'Europeo

Stephan El Shaarawy non vede l'ora di tornare alla Roma ma l'unica formula con la quale potrà tornare a vestire la maglia giallorossa è quella del prestito. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club giallorosso non intende infatti acquistare il giocatore a titolo definitivo e per questo motivo il giocatore proverà a convincere lo Shangai, proprietario del suo cartellino, a liberarlo nel prossimo mese di gennaio, per avere ancora più chance di essere poi convocato da Mancini per l'Europeo della prossima estate.