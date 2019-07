Roma, El Shaarawy si riavvicina alla Cina: 40 milioni di motivi per dire sì

© foto di Federico Gaetano

Come un ideale elastico, la trattativa che potrebbe portare Stephan El Shaarawy in Cina, un giorno è più vicina al buon esito l'altro è a un passo dal saltare. Secondo Il Corriere dello Sport però, adesso il Faraone sarebbe nuovamente vicino all'addio alla Roma, visti i 35 milioni più 5 di bonus che lo Shanghai Shenhua ha offerto al giocatore per tre anni di contratto. I giallorossi sono pronti a salutarlo davanti a un'offerta da 15 milioni più 5 di bonus, cifra che i cinesi paiono già accettato di sborsare attendendo solo il sì definitivo dell'attaccante.