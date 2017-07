Roma, El Shaarawy: "Squadra completa, è il momento di vincere qualcosa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stephan El Shaarawy, impegnato con la Roma nella tournée americana, ha rilasciato una lunga intervista a Insideroma.com in cui ha parlato di questo precampionato e delle ambizioni nella prossima stagione.

Ti stai riprendendo da questo piccolo infortunio, quando pensi di rientrare a disposizione del mister? “Il problema alla schiena sta andando sempre meglio, sto recuperando piano piano. Diciamo che non è un fastidio grave ma te lo porti dietro per un po’ di tempo. Sono problemi un po’ lunghi da curare ma ci stiamo lavorando e spero di tornare il prima possibile a disposizione del mister”.

Di Francesco ha già chiesto qualcosa di diverso rispetto al lavoro di Spalletti? Può esaltare le tue doti? “Sì, sicuramente chiede molto lavoro ai due esterni e ho avuto modo di vederlo nei primi allenamenti, non li ho fatti ma mi hanno detto che chiede tutte e due le fasi: sia quella difensiva che quella offensiva. Per cui, come ho detto anche in altre interviste, dobbiamo ascoltarlo perché penso sia un allenatore molto capace e penso che stiamo lavorando molto bene su questa cosa”.

Come vivrai la sfida contro l'Inter di Spalletti alla seconda di campionato? “Sarà una gara molto sentita, non solo per gli ex, ma perché è una gara molto importante. La prima contro una grande squadra che anche quest’anno si è rinforzata, per cui sarà una partita molto tosta come lo sarà anche la prima a Bergamo con l’Atalanta. Quindi è un inizio molto tosto dove dovremo cercare di fare bene e fare punti, però penso che ci arriviamo pronti perché stiamo lavorando bene, sto vedendo il gruppo lavorare con grande determinazione quindi penso che ci siano tutti i presupposti per iniziare bene”.

È arrivato Cengiz Ünder, puoi darci un tuo giudizio? “La prima cosa che si nota sono sicuramente le doti tecniche. È un ragazzo giovane e di grande talento, poi è chiaro che cercherà di integrarsi al meglio e il più presto possibile. Noi siamo qui per aiutarlo a esprimere le sue qualità. Penso sia un ottimo rinforzo per noi e penso che ci possa dare una grande mano e quindi siamo contenti di averlo in squadra. Adesso non so se arriveranno altri acquisti ma penso che la squadra sia pronta, sono arrivati dei giovani di talento e altri giocatori di grande esperienza come Kolarov, per cui penso che abbiano lavorato bene anche sugli acquisti”.

Secondo te in questa fase la Roma è completa per puntare ad un trofeo? “Penso che in questa squadra siano arrivati giocatori molto validi, come detto prima, di grande talento e di esperienza. Siamo contenti che sono rimasti i nostri giocatori più importanti. E dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro. Non dobbiamo pensare a giocatori che potrebbero arrivare. Ci sentiamo forti e dobbiamo seguire la nostra strada, il nostro allenatore e ascoltare quello che ci dice, questo penso sia la cosa più importante da fare. Ci sentiamo pronti e aspettiamo l’inizio del campionato”.