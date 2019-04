Roma, El Shaarawy: "Traguardo diventato raggiungibile all'improvviso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La vittoria contro la Sampdoria raccontata da Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, che ha contribuito dalla panchina al successo dei giallorossi: "Ha davvero cambiato lo scenario che stavamo vivendo, ci ha ridato tanta convinzione e credo abbia fatto lo stesso per l’ambiente. Di punto in bianco il traguardo è diventato raggiungibile. Ora dobbiamo concentrarci per sfruttare questa occasione. L’anno scorso abbiamo dimostrato, con quel percorso, che siamo una squadra da Champions. Ci meritiamo di stare tra i grandi e vogliamo rivivere quelle emozioni. Le 100 partite? È stata una grande emozione, un orgoglio. È la prima volta che la indosso da quando gioco in Serie A. Mi dispiace per Ale (Florenzi, ndr) che è dovuto uscire, ma indossare quella fascia per dieci minuti mi ha dato una carica incredibile: sul campo l’ho sentita proprio. È stata una bellissima emozione, una serata speciale. Ranieri? Ha cercato di dare un’impronta positiva basata sul gruppo e sull’aiuto reciproco. Ci chiede di lottare su tutte le palle e lo stiamo seguendo. È un tecnico di grande esperienza, che comunica tanto, anche con i giovani”.