Roma, El Shaarawy: "Voglio fare più gol: abbiamo tanta qualità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stephan El Shaarawy ha parlato a Roma TV a pochi minuti dalla seduta pomeridiana di allenamento.

Com'è iniziato il ritiro?

"C'è molto entusiasmo, c'è un clima giusta. Siamo fiduciosi".

Avete fatto i compiti a casa?

"Sì, sì, abbiamo lavorato, quest'anno abbiamo avuto purtroppo più vacanze non essendoci qualificati per i Mondiali. Stare a Trigoria è una cosa positiva, è un centro spettacolare, hanno ristrutturato tutto, abbiamo tutto qui. Anche l'organizzazione è perfetta, dobbiamo solo pensare ad allenarci".

Quest'anno saranno 10 anni dal tuo esordio in serie A.

"Sì e ho ancora 25 anni, ho ancora tempo davanti a me. Mi sento molto più maturo, non sono più un giovane, mi sento più responsabilizzato. Spero di migliorare ancora".

In cosa deve migliorare?

"In tutto, nelle prestazioni, nei gol, voglio arrivare in doppia cifra. Avrei potuto fare di più lo scorso anno, alcune volte sono stato anche sfortunato. Voglio ripetermi e migliorare".

Ha la sensazione di aver fatto il salto definitivo durante la passata stagione?

"Sì, è stato un anno importante e devo ringraziare anche il mister. Mi ha dato molta fiducia anche quando giocano meno bene. Il rapporto con l'allenatore è fondamentale al livello mentale. L'anno scorso ho trovato questo equilibrio ed è stato positivo".

Cosa chiede Di Francesco?

"Il mister chiede molto lavoro anche in fase difensiva, è un lavoro dispendioso per gli esterni".

Che impressione le hanno fatto i nuovi?

"Quest'anno sono arrivati molti giovani, con tanto entusiasmo, e anche chi c'era l'anno scorso ha voglia di dimostrare, come Schick per esempio. L'ho visto molto motivato".

Allegri ha detto tanto che la tattica conta poco e contano più le individualità? Era così anche al Milan? Che differenza c'è con Di Francesco?

"La nostra forza l'anno scorso è stata il collettivo. Poi chiaramente ci sono giocatori che ci hanno trascinato in Champions, come Dzeko. La pressione che esercitavamo era fatta dal collettivo e dalla mentalità che avevamo. Poi, certo, i giocatori fanno la differenza nelle partite che contano ma il mister conta sul collettivo e sono d'accordo".

Ormai avete acquisito i meccanismi di Di Francesco?

"Sì e quest'anno sarà più facile rifare le stesse cose perché abbiamo un anno di lavoro alle spalle. Lui cura tanto i dettagli e sarà più facile per lui farlo quest'anno".

Preferisce giocare a destra o a sinistra?

"Il mister mi ha detto che l'anno scorso ho segnato più da destra anche se ho sempre preferito partire da sinistra. Non è un problema, sono a disposizione".

Chi l'ha colpita tra i nuovi arrivati?

"Mi è bastato un allenamento per vedere delle giocate interessanti di Coric e Kluivert. Hanno qualità. Ci daranno una grande mano".

Il Mondiale?

"La Francia potrebbe vincere, tifo per Mbappé, sta facendo vedere delle cose straordinarie. Avevo intuito le sue qualità al primo allenamento al Monaco, dissi a mio padre e mio fratello che era un ragazzo pazzesco".

Come si può migliorare la scorsa migliore?

"In Champions ripetersi non sarà facile. Abbiamo fatto un'impresa epica, lasciando perdere la rimonta con il Barcellona che è entrata nella leggenda ma parlo di tutto il percorso, quello che si diceva all'inizio, tutto. Ce lo siamo meritato. In campionato siamo calati a metà stagione, c'è stato un calo mentale. Dobbiamo migliorare, non è il primo anno che accade. Già ripetere la scorsa stagione sarebbe importante".