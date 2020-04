Roma, El Shaarawy vuole tornare: a maggio sarà in Italia e spera nell'accordo

vedi letture

Stephan El Shaarawy vuole tornare alla Roma e avrebbe già confidato ad alcuni amici che la breve avventura in Cina è da considerarsi già conclusa. Pandemia permettendo, a maggio dovrebbe tornare nella Capitale in compagnia del fratello-manager e la speranza è che Petrachi riesca a trovare un'intesa con lo Shanghai per il trasferimento. Lui ha già detto ai dirigenti giallorossi di essere pronto ad accettare un contratto da 3 milioni all'anno, in linea con la media dei titolari della squadra rinunciando a buona parte dei milioni che avrebbe incassato restando nella Super League. Alla buonuscita, che sarà comunque importante, penserà il fratello. Già prima dell'emergenza aveva riallacciato i contatti per tornare e anche la Juventus ci aveva pensato. Però il suo desiderio attuale è tornare a giocare all'Olimpico e sta lavorando per tornare in forma quanto prima dopo mesi di assenza dai campi visto che l'ultima partita in Cina l'ha giocata lo scorso dicembre. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.