© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolò Zaniolo ha colpito tutti in casa Roma. Anche Stephan El Shaarawy, che ne parla a Sky Sport 24: "Sembra che giochi da tanti anni, non da poco. Ha impressionato tutti, ora sta a lui cercare di gestire bene questo momento, le parole che girano attorno a lui e le aspettative che ci sono su di lui. Deve essere bravo a continuare a lavorare come sta facendo".