Mister Fonseca dovrà cercare la soluzione giusta per poter portare a casa una vittoria nel match interno contro il Sassuolo. Non sarà affatto semplice, visto che il tecnico giallorosso dovrà far fronte all'emergenza esterni. La Gazzetta dello Sport cerca di fare il punto sulla situazione in casa capitolina, molto probabilmente Mancini verrà schierato come terzino destro per poter far fronte alle assenze sulle corsie laterali.