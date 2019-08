Roma, Emery apre alla cessione di Shkodran Mustafi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un'idea che può concretizzarsi in questi ultimi giorni di mercato. La Roma è a caccia di un difensore centrale e la frenata tra giallorossi e bianconeri sull'affare Rugani potrebbe rilanciare l'ipotesi Mustafi in prestito, come anticipato da TuttoMercatoWeb. Nella conferenza stampa di ieri, come riportato da L'Express, Unai Emery ha aperto ad una cessione del difensore tedesco entro la chiusura del mercato europeo, fissata per il 2 settembre.