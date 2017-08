Roma, entro 48 ore la firma di Schick

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ancora 48 ore. Forse meno e Patrik Schick sarà un nuovo giocatore della Roma. Come riportato da Il Messaggero, a meno di clamorosi ribaltoni che sono stati all'ordine del giorno, l'attaccante ceco ha dato il suo via libera al trasferimento alla Roma. Fondamentale - si legge - il pressing di Monchi. La Roma ha l'accordo con la Sampdoria per 35 milioni più 3 di bonus, con pagamento quinquennale ed un esborso iniziale di 6 milioni. Manca solo la firma di Schick per chiudere questa estenuante trattativa.