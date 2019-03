Roma, entro fine aprile Pallotta deve decidere sul nuovo ds

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un mese di tempo per il futuro della Roma. Il Tempo fa il punto sulla situazione ds in casa giallorossa. James Pallotta ha fissato fine aprile per decidere se confermare Massara come ds per il post Monchi o affiancargli un nuovo dirigente di spessore. Trattative aperte con Luis Campos, che però difficilmente lascerà il Lille, e Gianluca Petrachi del Torino, mentre per la panchina avanza Maurizio Sarri.