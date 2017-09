Roma, entro settembre incontro per il rinnovo di Manolas

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Roma si comincia a lavorare sui rinnovi contrattuali. Tra questi la priorità, secondo il Corriere dello Sport, sarà il prolungamento di Kostas Manolas. Entro il mese di settembre si terrà il summit per il rinnovo del difensore greco, con Monchi che sembra intenzionato a concedere al calciatore un adeguamento dell’ingaggio. Il giocatore è in scadenza nel 2019 e percepisce due milioni a stagione.