Roma, entro venerdì la risposta del difensore Marcano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma è in attesa di una risposta da Ivan Marcano, centrale di difesa in scadenza di contratto col Porto. Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la società giallorossa - che ha messo sul piatto un triennale da due milioni di euro netti a stagione - non è intenzionata ad aspettare a lungo e attende una risposta definitiva nella giornata di venerdì.