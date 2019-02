Roma, esame Chievo dopo aver perso 13 punti contro le piccole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ostacolo è il più basso che si possa incontrare attualmente in serie A - sottolinea Il Messaggero - ma stasera a Verona contro il Chievo la Roma deve essere soprattutto all'altezza della zona Champions. Non si può certo permettere di inciampare anche contro l'ultima in classifica, dopo aver buttato nel girone d'andata 13 punti preziosi contro le piccole del nostro torneo, perdendo in trasferta contro il Bologna e l'Udinese e in casa contro la Spal. E pareggiando all'Olimpico proprio contro il Chievo, rivale nella notte al Bentegodi, e fuori contro il Cagliari. Sono 5 le tappe che hanno quindi evidenziato la mancanza di continuità del gruppo di Di Francesco. Che, pur rimanendo imbattuto negli ultimi 5 turni di campionato, è a digiuno dal 19 gennaio, gara interna vinta contro il Torino.