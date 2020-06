Roma, esame difesa a 3 rimandato. Fonseca punta sull’usato sicuro: ballottaggio Miki-Kluivert

La Roma riprenderà così come aveva terminato ai primi di marzo. Fonseca questa sera, infatti, contro la Sampdoria darà spazio ancora al modulo che conosce meglio: ovvero il 4-2-3-1. Niente difesa a 3 che comunque ha provato durante questo mese e mezzo di allenamenti senza partite ufficiali. Una soluzione che potrà tornare più utile in futuro, ma non oggi. La formazione anti Samp ha pochi dubbi perché solo Pau Lopez e Zaniolo sono i calciatori indisponibili. Mirante dunque sostituirà lo spagnolo, mentre in difesa Bruno Peres è in vantaggio per una maglia da titolare rispetto a Santon e Zappacosta. A completare la linea difensiva, poi, ci saranno Mancini, Smalling e Kolarov. A centrocampo spazio a Veretout e Cristante, mentre sulla trequarti Pellegrini e Carles Perez sembrano sicuri di un posto dal primo minuto. Diverso il discorso per Mkhitaryan e Kluivert con l’armeno avanti nelle gerarchie. In attacco, invece, il solito Dzeko.

Buone notizie anche per Zaniolo che ieri ha svolto una visita di controllo a Villa Stuart che ha dato il via libera per intensificare gli allenamenti. Concessi contrasti e permesse le partitelle. Ora il 22 giallorosso si allenerà altre due settimane con la Primavera e poi tornerà a disposizione di Fonseca.