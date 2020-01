Roma, esterno cercasi: Suso, Shaqiri e Januzaj partecipano al casting

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Devo essere onesto. Sono preoccupato, volevo Politano perché ci serve un esterno. Stiamo cercando questo con Petrachi”. Sono le parole di Fonseca nella conferenza stampa di ieri prima del match contro il Genoa. D’altronde l’infortunio di Zaniolo costringe i giallorossi a tornare sul mercato e se a questo uniamo anche gli infortuni di Perotti (trauma con il Parma) e Mkhitaryan (forse recupera per il derby), ecco che sulla trequarti capitolina restano solo Kluivert, Pellegrini e Under. Basta un raffreddore per acuire ancora di più l’emergenza infortuni e le prossime ore saranno fondamentali per portare a Roma un esterno destro d’attacco.

CASTING - Dopo l’accordo saltato con l’Inter per Spinazzola e Politano, Petrachi torna a setacciare il mercato. Il preferito è Suso, ormai ai margini del Milan, ma il club rossonero lo lascerebbe partire solo in un ipotetico scambio con Under. Soluzione, per il momento, neanche presa in considerazione a Trigoria perché costringerebbe i giallorossi a cercare poi un’altra ala. La Roma, attraverso Raiola, starebbe provando a sondare il terreno su un eventuale prestito con obbligo di riscatto per lo spagnolo, promettendo per giugno una corsia preferenziale a Maldini e Boban per arrivare a Under. A oggi, però, resta ancora una pista molto complicata e per questo Petrachi si sta cautelando con almeno altri due sondaggi: uno porta in Premier da Shaqiri e l’altro in Liga da Januzaj. Per lo svizzero il nodo è legato all’ingaggio: con il Liverpool percepisce 5 milioni netti a stagione, troppi per un calciatore che arriverebbe per fare comunque l’alternativa. L’altra pista conduce, invece, all’ex Manchester United in forza nella Real Sociedad. In stagione ha già segnato 4 gol e proprio ieri Petrachi ha abbozzato con l’agente del giocatore una trattativa che potrebbe portarlo nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Più defilato, per ora, il profilo di Boga del Sassuolo.