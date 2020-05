Roma, esteso il prestito di Nzonzi al Rennes. Decisiva la qualificazione in Champions dei bretoni

Steven Nzonzi resterà ancora un anno a Rennes. Manca l'ufficialità ma di fatto sarà così. Il centrocampista di proprietà della Roma avrebbe prolungato il prestito in caso di qualificazione dei bretoni in Champions League. Cosa avvenuta dopo la scelta della LFP di cristallizzare la classifica al momento dello stop della Ligue 1. Il Rennes si trovava in terza posizione, appena un punto sopra il Lille. La conferma arriva anche dal presidente del Rennes, Nicolas Holveck che ha dichiarato a Le Télégramme: "Una clausola nel suo contratto prevedeva che fosse automaticamente esteso in caso di 3° posto". Classe 1988, Nzonzi è legato ai giallorossi fino al 2022.