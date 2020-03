Roma, Euro 2020 verso il rinvio e Zaniolo sorride: ora Nicolò potrà far parte della spedizione

Il mondo non parla d’altro. Il Coronavirus sta stravolgendo la vita di tutti. L’epidemia, diventata pandemia da qualche giorno, porta con sé un numero sempre più crescente di contagiati e il mondo del calcio, seppur a fatica, alla fine è stato costretto a fermarsi. Anche Premier League e Uefa, ultimi ad arrendersi, hanno imposto lo stop. Ora bisognerà capire come riorganizzare il calendario futuro. La visione più rosea prevede una ripresa delle attività sportive il 4 aprile, ma è possibile che questa data slitti ancora. Ecco perché campionati e coppe (nazionali ed europee) potrebbero scivolare fino a giocarsi in estate. Questo comporterebbe lo spostamento di Euro 2020 o a settembre oppure direttamente l’anno successivo.

ZANIOLO - All’idea di questa notizia al vaglio dell’Uefa c’è qualcuno che avrà abbozzato un sorriso, neanche troppo timido. Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo. Il gioiello di casa Roma, fino a ieri, era convinto di non poter più disputare la competizione dopo l’infortunio al crociato nella seconda gara del 2020 contro la Juventus. Ora il Covid_19 rimescola nuovamente tutte le carte in tavola perché il 22 giallorosso potrebbe tornare addirittura per l’ultima parte della stagione in Serie A e poi partecipare con l’Italia all’Europeo. Una speranza che, chi vive Nicolò tutti giorni, ha ridato serenità al giocatore che non avrebbe più bisogno di forzare i tempi di recupero. La prima visita a trenta giorni dall’infortunio è andata bene e da un paio di settimane ha ripreso il lavoro a Trigoria in palestra. In questi giorni avrebbe dovuto sostenere il secondo controllo, ma vista l’emergenza da Coronavirus la Roma ha preferito posticiparlo di qualche giorno.

MERCATO - Insomma le prossime ore e in particolare il 17 marzo (data del meeting tra le 55 federazioni europee) saranno fondamentali per decidere il calendario e confermare o meno la buona notizia a Zaniolo. Dovesse l’Uefa ufficializzare lo scivolo della stagione nascerebbe poi anche un altro quesito: come comportarsi con i prestiti al rientro il 30 giugno qualora fossero ancora in corsa campionato e coppe. La Roma, per esempio, perderebbe Zappacosta, ma si vedrebbe rientrare Nzonzi, Schick, Florenzi e Karsdorp. La sensazione, però, è che in automatico i prestiti vengano procrastinati fino al cessare delle competizioni onde evitare di falsare una stagione che già ora risulta di dubbia regolarità.