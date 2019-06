Roma, Europeo U21 e clausola: ecco l’estate di Lorenzo Pellegrini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La stagione è finita da qualche settimana, ma non per tutti. Lorenzo Pellegrini continua a lavorare e lo fa con la maglia della Nazionale. Con la Roma segnato 4 reti nelle 33 partite disputate tra campionato e coppe. L’exploit, però, è arrivato nel derby d’andata con la Lazio. Di Francesco lo butta nella mischia da trequartista al posto dell’infortunato Pastore e lui lo ripaga con assist e gol di tacco.

JOLLY E BANDIERA - Ora il tecnico è Fonseca e il 4-2-3-1 del portoghese sembra essere cucito apposta su di lui. Può giocare trequartista e all’occorrenza fare il mediano. Non c’è dubbio che Pellegrini preferisca il primo ruolo e i dati statistici ne sono la prova. Da quando è stato avvicinato alla porta e al centravanti ha aumentato di molto la sua pericolosità diventando il primo della Roma per occasioni create in stagione (59 in 25 partite in Serie A). Il club punta molto su di lui vista anche la romanità intrinseca del ragazzo. Dopo l’addio di De Rossi sarebbe il vice capitano della prossima stagione e non a caso è stato scelto anche come volto per la presentazione delle nuove maglie. Il nuovo che avanza e meglio ancora se romano e romanista.

FUTURO - L’intenzione dei giallorossi è di blindarlo, ma su di lui pesa la clausola rescissoria da 32 milioni inserita due anni fa dopo aver esercitato la recompra dal Sassuolo. Il club vuole eliminarla e l’entourage del giocatore è pronto ad ascoltare. Il contratto scade nel 2022 e per continuare il matrimonio sarebbe necessario un prolungamento con adeguamento a 2,5 milioni più bonus. Prima, però, c’è l’Europeo U21. Di Biagio lo ha chiamato per la spedizione azzurra in programma dal 16 al 30 giugno e di conseguenza ogni discorso con la Roma è rimandato a dopo le vacanze. Attenzione intanto a Inter e Juventus, sempre vigili sul suo futuro. A Trigoria, però, contano sulla serietà del ragazzo per farne, insieme a Florenzi, una nuova bandiera.