Roma, faccia a faccia col Ninja ritrovato. Senza il grande nemico

© foto di www.imagephotoagency.it

Una settimana prima del grande incontro. Per una Roma che ha ripreso i binari per inseguire il sogno Champions League, c’è un’Inter che cerca di veleggiare in favore di vento approfittando dei turbini di Radja Nainggolan che stanno spirando in maniera favorevole per la truppa di Spalletti da qualche settimana a questa parte. E così, il protagonista del grande intreccio con Zaniolo dell’ultima estate di mercato, è pronto ad accogliere la squadra alla quale non perde occasione per dimostrarsi sentimentalmente ed inequivocabilmente legato in vista dei novanta minuti che potrebbero rappresentare lo snodo chiave della stagione dei due club. Un faccia a faccia che propone diversi motivi di interesse, e che presenterà una squadra giallorossa priva del grande nemico che il Ninja ha individuato per cercare di spiegare il suo addio alla capitale. Monchi non è più ai vertici dirigenziali, e la proprietà sta valutando con forza la candidatura che già diverse settimane fa svelammo in anteprima facendola coincidere con il nome di Luis Campos. Di certo, dopo avere marcato visita nel match di andata, un argomento di forte interesse in più per una sfida che vale una stagione per tutte le parti in causa. Compreso Spalletti, uno che di certo non potrà preparare la settimana senza sfogliare l’album dei ricordi, con vista sul futuro.