Roma, fari sul Las Palmas: non solo Lemos, piace anche Roque Mesa

© foto di J.M.Colomo

Fari puntati sul Las Palmas, per il mercato della Roma. Almeno, secondo la ricostruzione de Il Messaggero. Che spiega come i giallorossi, con un occhio puntato sulla squadra delle Canarie, abbiano messo nel mirino non solo il difensore uruguagio Lemos. Ma anche Roque Mesa, centrocampista classe '89, da tempo pallino di Monchi.