Roma, fascia destra senza padrone: 4 titolari diversi nel 2020. E a marzo torna Zappacosta

Squadra che vince non si cambia. E’ una frase vecchia quanto il calcio ma che quest’anno Fonseca non ha quasi mai potuto sperimentare. Tra infortuni, squalifiche e cali di rendimento, il portoghese, fatta eccezione per alcuni ruoli come quelli di Dzeko, Pau Lopez, Smalling e Veretout, non ha mai definito veramente le gerarchie della squadra. L’esempio più lampante è la fascia destra con particolare riferimento al 2020. Nelle 12 partite del nuovo anno, la Roma ha visto alternarsi quattro terzini destri differenti. Da Bruno Peres, a Florenzi, passando per Santon e Spinazzola: sono tanti gli esperimenti provati e senza mai i risultati sperati che potessero confermare un giocatore piuttosto che un altro.

STAFFETTA - E pensare che il 2020 era iniziato con il ritorno di Florenzi in campo con tanto di fascia da capitano al braccio. Nelle prime 5 con Torino, Juventus, Parma, Genoa e Juventus, ne gioca 4 da titolare saltando solo la sfida di Marassi che vide in campo Santon. Poi il prestito al Valencia cambia nuovamente tutto con la sensazione che l’ex Inter potesse diventare il titolare con le tre successive gare giocate dal primo minuto (Lazio, Sassuolo e Bologna). Niente da fare. Fonseca cambia ancora. E nelle ultime quattro si alternano Spinazzola e Bruno Peres. Domani a Cagliari Fonseca potrebbe cambiare ancora inserendo nuovamente il brasiliano (in ballottaggio con Santon).

RIENTRO - Un ruolo, quello del terzino destro, che sembra destinato a non avere un padrone considerato anche il rientro imminente di Zappacosta. L’ex Chelsea è assente da settembre prima a causa di un infortuno muscolare e poi per colpa della rottura del legamento crociato anteriore. Il recupero è previsto per la metà di marzo e già nei prossimi giorni potrebbe iniziare il lavoro parziale con la squadra. Un altro giocatore pronto a mischiare nuovamente le carte in tavola da qui alla fine della stagione per una fascia che dopo l’addio di Florenzi non sembra proprio trovar pace.