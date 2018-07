Il ChievoVerona comunica di avere oggi discusso la propria difesa presso il Tribunale Federale nell’ambito del dibattimento relativo al deferimento per Presunte Plusvalenze fittizie. Il ChievoVerona ha ribadito di avere sempre agito nel rispetto della legalità e delle norme federali...

Il sindaco Vecchi sulla Reggiana: "Non è detto che si riparta dalla Serie D"

Triestina, per l'attacco spunta Nenè in uscita dal Bari

Vibonese, in arrivo Scaccabarozzi dal Piacenza

Nuovo socio per il Pordenone. E' Carlo Vendrame della Edil Nord

Casertana, per la difesa occhi su Russo e Liviero

Casertana, rinnovo per il centrocampista Cigliano

Paganese, rinnovo biennale per Galli

Piacenza, Porcari e Spinozzi per rinforzare la mediana

DS Robur Siena: "Ripescaggio? Siamo in attesa"

Pisa, dietrofront Mannini. Non c'è ancora l'accordo per la risoluzione

Triestina, risoluzione contrattuale per Mori

Sorpresa Novara. Accolto il ricorso ed è la prima "ripescabile" in B

Ternana, Bandecchi: "In caso di B potrei vendere il club per 5 milioni"

Virtus Verona, ingaggiato Grandolfo per l'attacco

Altre notizie Serie C

Per un Alisson sempre più vicino all'addio, c'è un Alessandro Florenzi che è oramai vicinissimo al rinnovo con la Roma. Secondo Sky Sport la giornata di oggi è stata importante da questo punto di vista, col giocatore che firmerà un quinquennale nelle prossime ore dopo aver rinunciato a qualcosa dal punto di vista economico rispetto ai 4 milioni annui inizialmente richiesti.

Cristiano Ronaldo alla Juve: ora chi andrà via?

