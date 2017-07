Roma, fatta per Kolarov. Con Nainggolan ci siamo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Aleksandar Kolarov oggi diventerà ufficialmente un giocatore della Roma per i prossimi 3 anni. Monchi ha chiuso giovedì notte per il laterale del City, 32 anni a novembre, e tanta voglia di tornare in Italia e a Roma, in particolare, spiega La Gazzetta dello Sport. Più facile, invece, che per i tifosi arrivi un regalo atteso da tempo: oggi è 22 luglio, la data che molti romanisti riconoscono come quella della fondazione della società (ieri sera raduno sotto la prima sede per i 90 anni), nelle prossime ore, entro il fine settimana o al massimo all’inizio della prossima, Nainggolan e Pallotta ufficializzeranno il rinnovo del centrocampista.