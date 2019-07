Roma, fatta per Pau Lopez. Ora Mancini ma manca l'offerta ufficiale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma riparte dalla difesa. Petrachi, dopo l'acquisto di Spinazzola e la cessione di Manolas, è pronto a sistemare il pacchetto arretrato. In programma tre colpi: due centrali e un portiere. Il primo di questi, però, è Pau Lopez. Formalizzato nella notte l'accordo con il Betis Siviglia. Venti milioni più il 50% sulla futura rivendita di Sanabria (circa 7 milioni). Ora tocca al difensore. L'identikit corrisponde a Gianluca Mancini dell'Atalanta. Un affare già impostato a gennaio da Monchi e nelle ultime settimane si è intensificato il pressing del neo diesse giallorosso.

RICHIESTA - L'Atalanta, non è un mistero, ha messo sul mercato il suo centrale classe '96. In questa stagione ha disputato 30 partite, segnando 5 reti in campionato. E' tra i difensori più prolifici della Serie A e questo giustifica le parole di Antonio Percassi. "È un giocatore fortissimo, è normale che ci siano attenzioni significative”, ha detto l'amministratore delegato nerazzurro. Dichiarazioni che aprono la strada alla Roma perché il club di Bergamo vuole vendere il calciatore per poter reinvestire in vista della prossima Champions League. Il prezzo è stato fissato a 25 milioni più bonus e ora la palla passa ai giallorossi.

OFFERTA - La trattativa con l'Atalanta sta per entrare nei giorni più caldi. L'ok del giocatore c'è da tempo sulla base di un contratto quinquennale a 2 milioni netti a stagione. Ora serve l'intesa tra le due società. Petrachi è pronto a mettere sul piatto una proposta da 22 milioni più 3 di bonus. La distanza sarebbe minima, ma per il momento a Zingonia non è arrivata ancora alcuna offerta ufficiale. La Roma potrebbe pensare di inserire nell'operazione anche delle contropartite tecniche per abbassare la parte cash. Gasperini cerca un vince Gomez e Perotti (in uscita da Trigoria) potrebbe fare al caso suo. Porterebbe esperienza all'Atalanta e permetterebbe ai giallorossi di liberarsi anche di un ingaggio pesante. Il 9 luglio comincerà la stagione della Roma e forse la trattativa avrà bisogno di qualche giorno ancora per la fumata bianca. Mancini, però, resta l'erede di Manolas per la difesa.