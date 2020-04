Roma, Favilli tra le priorità: la strategia è muoversi sottotraccia ma con decisione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Roma si sarebbe mossa sottotraccia ma con decisione per provare ad arrivare all'attaccante di proprietà del Genoa Andrea Favilli. Nonostante l'infortunio che lo ha frenato negli ultimi mesi, ha molte richieste, come quella del Bologna, ma i giallorossi paiono intenzionati ad accelerare per provare a superare tutte le concorrenti e assicurarsi uno dei giovani più interessanti in Italia.