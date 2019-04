© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il difensore della Roma Federico Fazio dopo la vittoria sulla Sampdoria: “Oggi era importante vincere e non prendere gol. Abbiamo fatto tre partite in sei giorni, nessuna squadra lo ha fatto, siamo in crescita. Mancano sette finali per noi, dobbiamo andare partita per partita. Alla prossima abbiamo l’Udinese che si gioca tanto, sarà difficile. Mirante dà più sicurezza rispetto a Olsen? È un giocatore con esperienza, ma chiunque gioca dà il massimo. Dobbiamo pensare che mancano sette finali e dobbiamo vincerle. Io allenato da De Rossi? Ho 32 anni, lui 35… è difficile. Per adesso sono felice sia in campo dove si fa sentire”.