Roma, Fazio: "Con dodici punti tante chances di tornare in Champions"

Federico Fazio, difensore della Roma, parla così ai microfoni di Sky in vista di un finale di stagione che potrebbe regalare soddisfazioni ai giallorossi, domani attesi dalla sfida contro il Genoa a Marassi, ore 18.00: "Mancano quattro partite e per noi devono essere quattro finali, sarà una bella lotta con tante squadre in lotta per lo stesso posto. Con dodici punti avremmo maggiori chances di arrivare quarti, pensiamo solo alla Roma e a quello che dobbiamo fare".