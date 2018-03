Roma, Fazio: "Con il Barcellona sarà grande sfida a livello personale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Federico Fazio, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Tyc Sports delle sue ambizioni per il finale di stagione. Queste le sue dichiarazioni, riportate da vocegiallorossa: "Affrontare il Barcellona nei quarti di Champions è una grande sfida a livello personale e professionale. Mondiale? È impossibile non pensarci. Ogni volta che arrivano le convocazioni si sta in ansia. Questa convocazione è stata importante, è l'ultima prima del Mondiale, è rimasto poco tempo e questo influisce su tutto. Ma è sempre bello sentire di avere la fiducia del CT".