Roma, Fazio: "Dobbiamo migliorare e dare tutto per la Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Fazio, difensore della Roma, è intervenuto al termine del match perso contro il Milan (2-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Sport:

Come è andato l'esperimento del nuovo modulo?

"Noi dobbiamo sempre dare il massimo e giocare come vuole il mister. Dobbiamo giocare per la squadra, per la Roma".

Com'è la nuova Roma?

"Non cambia niente. Dobbiamo fare autocritica, dobbiamo lavorare e guardare avanti. Sappiamo che possiamo migliorare tanto".

Sei rimasto alla Roma. Vuoi portare più avanti possibile questa squadra?

"Dal primo minuto che sono arrivato alla Roma mi sento benissimo. Mi sento importante in questa squadra. Cercherò di dare il meglio fino all'ultimo minuto. Voglio dare il meglio per la Roma".