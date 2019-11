Roma, Fazio dopo il ko col 'Gladbach: "Ora rialziamoci e reagiamo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma Federico Fazio, dopo il ko in casa del Borussia Moenchengladbach, ha parlato a Roma TV:

L'errore sul primo gol?

"Non parliamo di arbitri, abbiamo fatto una partita fisica contro una grande squadra. Adesso dobbiamo continuare così e penso che giocando con questa attitudine vinceremo tante partite".

È stata una partita sfortunata?

"Il calcio è così, l’unica cosa che si può fare è come ho fatto io: rialzare la testa e reagire. Ora dobbiamo farlo anche domenica e vincere: sarà una sfida fondamentale prima della sosta".

Fa male perdere punti in questo modo?

"Ci dispiace per aver perso dei punti così come all’andata, all’ultimo minuto: è doloroso. Come ho detto dobbiamo rialzare la testa e guardare avanti per riprenderci di corsa. Abbiamo giocato bene, con cattiveria, continuando così faremo una bella stagione".

I miglioramenti della ripresa?

"È stata una partita equilibrata, loro sono una squadra che gioca bene. In generale abbiamo fatto una buona gara e non meritavamo di perdere".