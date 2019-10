© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Federico Fazio, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni dell'emittente del club giallorosso in vista della gara di questa sera contro il Wolfsberg: "È importante questa tappa per fare una squadra competitiva. Dobbiamo continuare in questa crescita e vincere a Graz. Abbiamo visto che contro il Borussia Mönchengladbach hanno fatto una grande partita, non bisogna sottovalutare gli avversari in questa competizione, una competizione molto bella. Se vogliamo continuare questo percorso di crescita bisogna vincere domani. Sempre con rispetto e con la voglia di vincere. Se c'è bisogno di gestire un po' le forze? Sarà importante vincere e far bene prima della sosta".