Roma, Fazio: "I nuovi arrivati sono tutti molto bravi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Abbiamo appena cominciato la stagione, si sono giocate solo tre partite, dobbiamo sempre guardare avanti. Oggi il nostro pensiero va alla partita con il Verona, una gara molto importante per fare tre punti in campionato e cominciare a fare le cose giuste”. Così Federico Fazio, difensore della Roma, nel corso di una intervista rilasciata al canale tematico giallorosso. "Mi trovo molto bene con Di Francesco - prosegue -, anche se ci chiede di giocare con la squadra corta non cambia molto rispetto allo scorso anno, né per me e neppure per la squadra".

Sull'ultima campagna trasferimenti, questo il pensiero di Fazio: "I nuovi arrivati sono tutti molto bravi e sin dal primo momento sono stati pronti a dare il loro contributo. Tutti bravi ragazzi anche fuori dal campo, brave persone. Tutti vogliono contribuire a fare una squadra forte".