Roma, Fazio: "Importante non subire gol. Disputato una grande partita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma, Federico Fazio, ha commentato ai microfoni di Roma TV la rotonda vittoria dei capitolini a Benevento: "Seconda di fila senza subire reti, terza con la Champions. Abbiamo fatto bene, era importante non subire gol e con 4 gol è stato tutto facile. Non era una partita facile, l'abbiamo resa così noi. Siamo partiti forte. Differenze con Manolas o Jesus? Tatticamente non deve cambiare nulla per me, io sono pronto a giocare dove serve al mister, a 3 o a 4. Siamo tutti pronti per giocare. Abbiamo rallentato sul 3-0? Nel secondo tempo abbiamo perso troppe palle facilmente e questo non deve succedere. Abbiamo abbassato il ritmo, non deve succedere, anche se abbiamo fatto una grande partita. Questa squadra ha garra? Si vede, c'è dal primo minuto. La squadra è in crescita, questo si nota".