© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma Federico Fazio ha presentato così a Roma Tv la sfida di questa sera contro la Juventus: "Sarebbe molto importante vincere oggi. Dobbiamo pensare solo a questa partita, non agli altri risultati. Bisogna vincere sia per la classifica sia per finire al meglio il campionato. La Juve è forte e vorrà lo stesso risultato che vogliamo noi. Dobbiamo giocare con determinazione e cattiveria. Credo che sarà una partita molto equilibrata, non importa se i bianconeri hanno già vinto il campionato".