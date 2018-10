Roma, Fazio: "La squadra sta crescendo. Ma oggi servono i 3 punti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma Federico Fazio ha parlato a Roma TV prima della sfida col Viktoria Plzen: "Oggi è una partita molto importante, dobbiamo prendere tre punti per dare continuità a quello che abbiamo fatto nelle ultime partite. Insidie? Sì, sono partite che vanno affrontate con rispetto e concentrazione. Dobbiamo fare il nostro gioco e vincere. La crescita sia mentale che fisica? Sì, stiamo crescendo poco a poco e per questo è importante la partita di oggi, per confermare quanto di buono fatto nelle ultime gare. Pronto a segnare ancora dopo il derby? L'importante è la squadra, non chi segna. Dobbiamo vincere tutti insieme".