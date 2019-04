Roma, Fazio: "Sette finali, vogliamo arrivare dove meritiamo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma Fazio commenta ai microfoni di Roma TV il successo ottenuto sul campo della Sampdoria: "Vittoria molto importante, si è vista la nostra voglia fin dal primo minuto. Abbiamo fatto un grande lavoro per non prendere gol, è importante per la fiducia. Ora mancano 7 finali, noi siamo lì. Grande passo in avanti oggi. Siamo l'unica squadra che ha giocato 3 partite in 6 giorni, era fondamentale chiudere questo ciclo con una vittoria. Forse meritavamo un po' di più, ma va bene così. Vogliamo arrivare dove meritiamo di stare, per farlo dobbiamo giocare come oggi e come fatto con la Fiorentina. Da quando è arrivato Ranieri c'è più comunicazione nella linea difensiva? È molto importante parlare in campo, soprattutto in difesa. Questa prestazione mancava alla squadra? Lo spirito della squadra è importante, si percepisce sin dallo spogliatoio. Questa prestazione ci mancava, con carattere, voglia e determinazione. La maggior attenzione difensiva? Dobbiamo sempre giocare compatti, si è vista una squadra che si aiutava, che voleva vincere".