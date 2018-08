Roma, Fazio: "Siamo stati sfortunati negli episodi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Federico Fazio, difensore della Roma, ha commentato a Roma TV il ko subito contro il Milan: “"Difficoltà? Ho visto che giocando la partita, sappiamo che abbiamo bisogno di lavorare tanto. Al di là dell'autocritica siamo stati sfortunati con gli episodi. Abbiamo avuto l'occasione che abbiamo sbagliato. Se la segnavamo, vincevamo noi. So che lavorando ribalteremo questa situazione. Anno scorso squadra subiva poco? Dobbiamo aggiustare bene. Stare tranquilli. Ci sono tante partite che arriveranno dopo la sosta. Conosco la capacità della squadra, di ogni giocatore. So che lavorando miglioreremo tanto. Dove bisogna lavorare? Fisicamente è difficile. La stagione è lunga. Come stiamo fisicamente lo vedremo dopo. Manca un po' di compattezza in tutti i reparti nella squadra in mezzo al campo. Gol subiti? La squadra più compatta è più facile giocare. Dovremo trovarla. Siamo una squadra che già lo ha fatto. Dovremo lavorare, lavorare e lavorare. Sensazioni sul futuro? Se segnavamo l'occasione prima, stavamo parlando di come avevamo ribaltato il risultato. Dobbiamo guardare avanti. Alcuni giocatori devono lavorare per ritrovare il modo giusto di giocare e lo troveremo".