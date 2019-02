Roma, Fazio: "Torna in Champions il primo obiettivo. Zaniolo fortissimo"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore della Roma Federico Fazio ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Sky' per parlare della seconda parte di stagione che attende la squadra giallorossa: "Contro il Milan abbiamo fornito una grande prestazione. Di fronte c'era una rivale per il quarto posto e ora mancano sedici giornate di campionato che dobbiamo affrontare con lo stesso spirito visto nell'ultimo turno. Col Chievo sarà una gara difficile".

Perché quest'anno avete subito più gol?

"E' cambiato il modo di giocare della squadra, ma noi dobbiamo guardare avanti e giocare tutte le partite come fossero delle finali. Sia in campionato che in Champions".

In positivo, c'è che voi difensori segnate di più.

"Sui calci piazzati siamo forti, siamo ben strutturati. E' un bene per noi, sono cose che proviamo in allenamento e portiamo nelle partite".

Il 2-2 dell'andata contro il Chievo cosa vi ha insegnato?

"Venne all'Olimpico giocando in modo un po' diverso rispetto al solito. Sarà un'avversaria difficile da affrontare, come tutte le altre che mancano. Loro giocano per non retrocedere, il girone di ritorno è più difficile".

Poi c'è l'attesissima sfida contro il Porto.

"Giocare la Champions è molto importante per noi. Vogliamo andare avanti, ai quarti, e vogliamo giocare di nuovo questa competizione il prossimo anno. Per questo motivo vogliamo arrivare tra le prime quattro".

Ti senti di dare un consiglio a Zaniolo?

"Lui è fortissimo. Sta appena iniziando la sua carriera e mi sembra una persona centrata, in allenamento si allena bene. Credo dinanzi a lui ci sia una grande carriera, lo si vede in ogni allenamento".

Arriverete tra le prime quattro?

"E' il nostro obiettivo principale e lo è stato sempre, fin da inizio stagione.