Roma, Fazio: "Vietato rilassarsi. Giochiamo in casa e dobbiamo vincere"

Federico Fazio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima dell'impegno europeo della Roma contro il Viktoria Plzen: "Non possiamo essere rilassati, dobbiamo dare continuità alle ultime due partite. Dobbiamo aiutarci per vincere e continuare la nostra crescita. Sarà una gara molto importante, giochiamo in casa e dobbiamo portare a casa i tre punti. Krmencik? Studiamo gli avversari, la cosa più importante oggi è giocare bene, dobbiamo essere concentrati e ordinati".