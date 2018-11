© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Federico Fazio, difensore della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso alla vigilia del match contro la Sampdoria: "In Champions stiamo andando bene, ma in campionato non siamo dove dovremmo essere. Abbiamo però la squadra per recuperare terreno e dobbiamo pensare partita dopo partita. Ora giocheremo con la Samp in casa e dobbiamo dare un segnale vincendo. Bisogna pensare a questa partita, che sarà importante prima della sosta. In questo periodo siamo stati troippo negativi, dobbiamo pensare alle tante cose buone fatte. Penso che con l'aiuto dei tifosi riusciremo a scalre la classifica. Olsen? Siamo contenti. Si è adattato benissimo alla squadra. Cresce partita dopo partita, siamo tutti contenti di lui. Schick? Ha grandi qualità, si vede che ha voglia di migliorare. È un bravissimo ragazzo che si merita di segnare di più. Fa un grande lavoro per la squadra".