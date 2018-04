Roma, Fellaini vuole i giallorossi: Monchi valuta il suo acquisto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marouane Fellaini è uno dei giocatori che nelle ultime settimane sono stati proposti a Monchi per la Roma del prossimo anno. Il giocatore è in scadenza nel prossimo giugno ma ha rifiutato il rinnovo di contratto presentata dal Manchester United nel corso della stagione. Nonostante le proposte che gli sono arrivate dal campionato turco, il belga ha già dato la preferenza ai giallorossi con i dirigenti romanisti che prenderanno in considerazione la possibilità di ingaggiarlo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.