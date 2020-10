Roma, fiducia ai giovani e nel turn over: è rivoluzione rispetto al Benevento

Paulo Fonseca non si nasconde e va controtendenza rispetto a Gattuso. Se l’allenatore del Napoli alla viglia del match di Europa League dichiara: “Ci ho già sbattuto i denti già con il Milan, non farò più di 4 cambi”, totalmente opposto è il ragionamento del mister giallorosso. “Potrei fare anche più di sei cambi sostituzioni rispetto al Benevento”, ha detto il portoghese ieri in vista dello Young Boys. Un messaggio di fiducia dunque alla rosa e a quei calciatori che in queste prime quattro partite di campionato sono rimasti più dietro le linee trovando meno spazio. Il primo cambio praticamente è certo è nei pali: Pau Lopez, infatti sarà, il portiere di coppa. Anche in difesa, complici le assenze di Mancini e Smalling, ci saranno degli avvicendamenti. La coppia di centrali dovrebbe essere composta da Kumbulla e Ibanez, ma non è da escludere che quest’ultimo lasci spazio anche a Fazio, partito ieri con la squadra. Sulle fasce ci saranno Bruno Peres a destra e a sinistra largo alla staffetta Spinazzola-Santon. Centrocampo, invece, che trova conferme con Veretout e Cristante. Da capire solo quale potrà essere la posizione del 4 giallorosso.

Potrebbe tornare a fare il trequartista con Villarscalato al fianco del francese, mentre a completare la linea dietro Borja Mayoral (non Dzeko) dovrebbero essere Pedro e Carles Perez. Una vera e propria rivoluzione dalla quale comunque Fonseca si aspetta una risposta positiva e soprattuto una prova di maturità di quegli elementi che chiedono spazio anche in altre circostanze. Insomma è arrivato il momento di guadagnarselo.