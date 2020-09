Roma, fiducia per il ritorno di Smalling: pronto contratto triennale, i giallorossi affondano

Cresce la fiducia per il ritorno di Chris Smalling alla Roma. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, i giallorossi avrebbero formulato una nuova offerta al Manchester United per il difensore centrale inglese e sarebbero convinti di poter chiudere a breve. Per Smalling è pronto un contratto triennale, la Roma conta di chiudere in tempi brevi.