Roma, Fienga a Londra: l'obiettivo principale è riaprire la trattative per Smalling

Chris Smalling rimane la priorità per la difesa della Roma e in questo senso va visto il viaggio in terra d'Albione di Fienga. Il difensore inglese è rientrato al Manchester United dopo la stagione trascorsa nella Capitale in prestito e secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, la priorità dell'ad giallorosso è riaprire la trattativa con i Red Devils per il suo acquisto a titolo definitivo, considerato profilo ideale per la Roma che verrà.