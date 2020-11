Roma, Fienga accoglie Tiago Pinto: "Sarà determinante per la conquista dei trofei"

Il CEO della Roma, Guido Fienga, ha parlato al sito ufficiale del club giallorosso dopo la nomina di Tiago Pinto come nuovo direttore generale: "Tiago Pinto è un profilo eccezionale per sviluppare il talento calcistico alla Roma. Tiago è molto apprezzato per l’approccio olistico allo sviluppo e anche per l’esperienza nella costruzione del percorso verso la prima squadra dei calciatori del vivaio. La sua energia, la sua competenza e il suo impegno saranno determinanti per compete nella conquista dei trofei. C'è grande slancio e ottimismo dentro e fuori dal campo. Questa nomina chiave è la testimonianza del nuovo entusiasmante approccio che i Friedkin stanno portando al Club".