Roma, Fienga ad del club. Francia redattore dei documenti contabili

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Roma ha comunicato alcune modifiche all'interno del proprio CdA, confermando la nomina di Guido Fienga ad amministratore delegato: "Il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato di nominare il Dott. Guido Fienga - mediante cooptazione - quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di nominare il Dott. Guido Fienga Amministratore Delegato della Società, conferendogli i relativi poteri per la gestione ordinaria del Club. Nella medesima riunione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio ha deliberato la nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell’art. 154 bis del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (“Testo Unico della Finanza”), nella persona del Dott. Giorgio Francia, il quale attualmente riveste anche la carica di “Chief Financial Officer” del Gruppo AS Roma. Da ultimo, il Consiglio di Amministrazione ha condotto la valutazione annuale in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza dei consiglieri Charlotte Beers, John Galantic, Mia Hamm, Benedetta Navarra, Cameron Neely and Alba Tull. La valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione si è conclusa con la conferma della sussistenza dei requisiti di indipendenza dei suddetti amministratori, sia ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, sia ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.".