Roma, Fienga e il mercato: "Serve serietà, senza mettere ogni volta tutto in discussione"

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il nuovo Premium Partner Tiscali, il CEO della Roma, Guido Fienga, si è soffermato brevemente anche sul mercato del presente e del futuro: "Quanto ci vorrà per costruire una Roma competitiva per il vertice? Stiamo lavorando mettendoci la massima serietà per costruire un progetto stabile che ogni anno si migliori. Se ogni anno facciamo un po' meglio dell'anno prima allora i risultati arriveranno. Ci vuole serietà nelle strategie e non mettere ogni volta tutto in discussione, ma correggere dove si sbaglia".

