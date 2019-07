Guido Fienga, CEO della Roma, ha commentato live dagli studi di Sky Sport il sorteggio del calendario per la nuova stagione: "Siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Stiamo comprando giocatori pensandoci molto e soltanto ciò che ci serve. Siamo molto soddisfatti di Fonseca e di come ha iniziato il programma. È molto intelligente, saprà prepararsi al derby alla seconda giornata. Romperà subito il ghiaccio. Crediamo in quello che stiamo facendo e riteniamo di poter essere ottimisti. Lo conoscerete durante l’anno, è persona preparatissima, intelligente, ha un aspetto gentile ma sa davvero quello che vuole, è molto determinato. Ci troviamo molto bene con lui, siamo impressionati. De Rossi? Gli auguro di divertirsi soprattutto, perché a questa età deve divertirsi e fare la sua esperienza. E poi fare quello che vuole. Ci siamo confrontati tanto con lui, ha preso questa scelta e gli facciamo l’in bocca al lupo”.