Il CEO della Roma, Guido Fienga, ha parlato del neo arrivato in casa Roma, Carles Perez, ai microfoni del sito ufficiale del club giallorosso: "Siamo davvero soddisfatti per l’arrivo di Perez a Roma. Carles si è formato in uno dei settori giovanili migliori d’Europa e ha giocato finora in una squadra ricca di talenti come il Barcellona. Ci auguriamo possa ritagliarsi da subito un ruolo di rilievo nella nostra rosa”.